Ирак захотел продлить сделку по ОПЕК+ до конца следующего года

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан заявил о необходимости продлить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти до конца 2020 года. Об этом 4 декабря сообщает «РИА Новости».

Гадбан добавил, что, невзирая на данную позицию, для достижения консенсуса Ирак готов гибко и конструктивно подойти к этому вопросу, выслушав мнение коллег.

Заседания ОПЕК+, на которых будут обсуждаться дальнейшие договоренности по сделке о добыче нефти, состоятся в Вене 5 и 6 декабря.

2 июля страны ОПЕК+ согласовали продление договоренностей по сокращению добычи нефти на девять месяцев — до апреля 2020 года. Договор предусматривает уменьшение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) и ОПЕК+ (ряд стран, не входящих в организацию) приняли соглашение о сокращении добычи нефти в 2017 году. С тех пор условия договора неоднократно менялись, а срок его действия продлевался.