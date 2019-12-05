Соколова направили в центр психиатрии им. В.П. Сербского для экспертизы

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), был направлен в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Адвокат Соколова Андрей Почуев подтвердил информацию, полученную агентством. «Его передали на этап в специализированное экспертное учреждение. Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия», — рассказал адвокат.

Также Почуев отметил, что в ближайший месяц будет осуществлена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, «которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой».

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что Соколов был переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка». В конце ноября историка доставили из петербургского изолятора «Кресты» в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет.

Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Суд арестовал Соколова до 8 января. 19 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

28 ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании преподавателей не реже одного раза в пять лет. Предлагается не допускать к педагогической деятельности лиц, которые занимались экстремистской деятельностью, совершали преступления против половой неприкосновенности личности, а также имеющих психические расстройства.