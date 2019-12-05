Прямой эфир

Соколова направили в центр психиатрии им. В.П. Сербского для экспертизы

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), был направлен в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Заигрался в Наполеона: что заставило доцента СПбГУ расправиться с аспиранткой
Профессора Олега Соколова отправят на психиатрическую экспертизу

Адвокат Соколова Андрей Почуев подтвердил информацию, полученную агентством. «Его передали на этап в специализированное экспертное учреждение. Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия», — рассказал адвокат.

Также Почуев отметил, что в ближайший месяц будет осуществлена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, «которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой».

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что Соколов был переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка». В конце ноября историка доставили из петербургского изолятора «Кресты» в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет.

Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Суд арестовал Соколова до 8 января. 19 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

28 ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании преподавателей не реже одного раза в пять лет. Предлагается не допускать к педагогической деятельности лиц, которые занимались экстремистской деятельностью, совершали преступления против половой неприкосновенности личности, а также имеющих психические расстройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Бывшая девушка историка Соколова раскрыла подробности своего избиения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019