Украинский депутат призвал возобновить авиасообщение с Россией

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Качура призвал возобновить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает телеканал «Прямой» в четверг, 5 декабря.

«Автобусы ходят в Москву из Киева? Ходят. Поезда ходят? Ходят. Ну пусть еще самолеты летают. Это же ничего не меняет фактически», — сказал Качура.

По словам парламентария, сейчас Киев не рассматривает данный вопрос.

Ранее 14 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может согласиться на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с подобной инициативой.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и Россией курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует. По его словам, из-за этого банкротятся украинские компании.