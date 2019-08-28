До Киева не доведет: Украина не готова к возобновлению полетов

Украина пока не готова к диалогу по возобновлению авиасообщения с Россией. Об этом «Известиям» сообщили в МИД РФ. Однако некоторые предпосылки для этого всё же есть. В Росавиации заявляли, что готовы к проведению переговоров с украинской стороной. А Киев в начале августа разрешил российскому самолету авиакомпании «Глобус», следовавшему из Италии в РФ, осуществить пролет над своей территорией. По словам депутата Верховной рады VIII созыва Евгения Балицкого, новый президент Владимир Зеленский всё же может отменить запрет, поскольку антироссийская политика уже не так популярна в стране.

Прямого авиасообщения между двумя странами нет с октября 2015 года. Тем не менее российский самолёт в начале августа находился в украинском воздушном пространстве 26 минут. В МИД РФ, однако, подчеркнули, что Киев не проявляет интереса к урегулированию этого вопроса.

— Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией. Такое решение было принято строго в соответствии с нормами ИКАО, так как надвигающийся грозовой фронт представлял реальную опасность для жизни пассажиров и экипажа воздушного судна, — заявили «Известиям» в МИД РФ.

В ответ на якобы «агрессию Москвы» Киев ранее также отказал российским перевозчикам в праве использовать его воздушное пространство для транзитных полетов. Более того, правительство Украины в 2019 году запретило нерегулярные рейсы после визита в РФ кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которые прибыли в российскую столицу прямо из киевского аэропорта Жуляны.

В конце июля на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить прямые перелеты в Россию. Автор инициативы Виктория Темченко в обращении отметила, что «из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями». По данным пограничной службы ФСБ, за первое полугодие 2019-го РФ посетили более 3,5 млн. граждан Украины. Речь идет о туристических, деловых и частных поездках.

— Возобновление авиасообщения с Россией для Украины играет очень важную роль, — заявил «Известиям» Евгений Балицкий. — Это не только вопрос экономического характера и дополнительной прибыли для наших компаний. Восстановление авиасообщения также будет способствовать нормализации отношений с Россией и поиску решений накопившихся проблем. Кроме того, надо понимать, что введённые ограничения были абсолютно глупыми мерами, которые лишь осложнили жизнь тысячам украинских граждан, летавших ранее в Россию по работе или по личным соображениям.

Депутат уверен, что Владимир Зеленский и его команда пойдут на отмену запрета полетов, поскольку в стране настало время, «когда послемайдановская антироссийская истерия заканчивается». Со стороны украинцев есть запрос на установление добрососедских отношений между двумя странами.

В министерстве транспорта Украины на запрос «Известий» не предоставили оперативного комментария.

Восстановление авиасообщения между РФ и Украиной приведет к радикальным изменениям, но в большей степени для украинцев, отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Для них это будет иметь большее значение. Россияне сейчас вряд ли туда специально поедут. Однако как транзитный пункт Украина раньше пользовалась немалым спросом, и поэтому в таком качестве она будет востребована. Тем не менее никаких особых изменений для россиян не произойдет, — сказал эксперт.

В Госдуме подчеркнули, что запрет на перелеты не был российской инициативой, таким образом, конечное слово по этому вопросу остается за Киевом.

— Россия всегда готова к диалогу, однако не намерена что-то навязывать Киеву. Именно Украина должна сделать первый шаг, поскольку она приняла решение запретить перелеты между странами, — заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В настоящий момент основным транспортом для тех пассажиров, которым нужно пересечь российско-украинскую границу, остаются поезда. Однако в 2014 году был введен запрет на железнодорожное сообщение с Крымом. Кроме того, между городами двух стран действуют автобусные перевозки. Формальных запретов на морское пассажирское сообщение с Россией Киев не вводил, за исключением Крыма, тем не менее, в 2014 году оно фактически полностью прекратилось. При экс-президенте Петре Порошенко из Киева неоднократно звучали заявления о возможном полном запрете и железнодорожного сообщения.