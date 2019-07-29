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В Росавиации согласились обсудить с Украиной возобновление авиасообщения

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS
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Росавиация готова к проведению переговоров с Украиной по возобновлению прерванного в 2015 году воздушного сообщения между странами. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько, пишет ТАСС.

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«Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения, и других вопросов», — сказал он.

При этом Нерадько отметил, что не было никаких попыток наладить диалог с украинской стороны.

27 июля стало известно, что украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией. На официальном сайте главы государства появилась соответствующая петиция, под которой с 25 июля подписалось 552 человека (по состоянию на 29 июля).

Автор петиции Виктория Темченко написала, что из-за отмены авиасообщения страдают простые украинцы, которые не могут повидаться с родней, проживающей в России. Для того чтобы президент Украины рассмотрел обращение, под ним должны подписаться 25 тыс. человек. Сбор подписей завершится через 91 день.

Авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует с октября 2015 года. Киев запретил российским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство, в том числе и для транзитных полетов. Украинское руководство объяснило эту меру требованиями национальной безопасности. Запрет не распространяется только на перелеты, необходимые для обеспечения действий миссий международных организаций.

13 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией из-за наличия транзитных обязательств перед Евросоюзом. При этом глава украинского правительства подчеркнул, что о возобновлении авиасообщения между странами речь не идет.

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