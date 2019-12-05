Три сериала на выходные, в которых не обошлось без криминала

Выходные — лучшее время, чтобы начать смотреть многосерийную историю, от которой трудно оторваться. В эту подборку вошли три захватывающих сериала с суровыми героями в центре сюжета. Каждый из них по-своему уникален, но всех объединяет тот факт, что на их жизненном пути не обошлось без криминала.

«Мистер Мерседес»

Сериал, основанный сразу на нескольких детективных романах Стивена Кинга, поклонники автора уже назвали одной из лучших экранизаций «короля ужасов». История Мистера Мерседеса начинается с жестокого и хладнокровного убийства: неизвестный, лицо которого скрыто за маской клоуна, въезжает в толпу людей у центра занятости. В результате 8 человек убиты и 15 ранены. Водитель сбегает, но на месте преступления оставляет «визитную карточку» — ухмыляющийся смайлик. Дело так и остается не раскрытым, но отставной детектив Билл Ходжес (Брендан Глисон) берется за расследование этой леденящей душу истории. На это бывшего полицейского толкают письма, которые он получает от загадочного Мистера Мерседеса. В них убийца откровенно оскорбляет отставного детектива-алкоголика и предлагает ему покончить жизнь самоубийством. С этого момента начинается дьявольски кошмарная игра в кошки-мышки. Три сезона сериала будут держать зрителей в напряжении, а героев — в страхе за свою жизнь и жизнь близких. Расследования, психологические манипуляции, таинственные исчезновения и даже мистика отражены в сериале в лучших традициях стилистики Стивена Кинга.

Narcos

Сериал рассказывает историю борьбы с колумбийскими наркокартелями, огромная сеть которых в 1980-е годы поставляла до 80% наркотиков по всему миру. По сюжету, американское управление по борьбе с наркотиками отправляет опытного агента Стива Мерфи в Колумбию, на месте ему помогает полицейский Хавьер Пенья. Зрителей ждет история взлета и падения опасной империи Пабло Эскобара, показанная с местным колоритом, документальной выверенностью и предельной откровенностью. Формально создатели сериала предупреждают, что «любое сходство с реальными персонажами случайно», однако с первых титров демонстрируют документальные съемки, сохраняют реальные имена всех ключевых участников событий и углубляются в детали расследования и борьбы кланов. Динамичная криминальная драма для любителей реалистичных и жестких историй.

«Достать коротышку»

Криминально-комедийный сериал «Достать коротышку» с Крисом О’Даудом в главной роли — ремейк одноименного фильма Барри Зонненфельда 1995 года и вольная экранизация романа американского писателя Элмора Леонарда «Контакт с коротышкой». По сюжету, главному герою Майлзу Дейли (Крис О’Дауд) — киллеру и чистильщику из опасной мафиозной группировки — случайно в руки попадает сценарий одного должника. Это наталкивает его на мысль порвать с криминальным прошлым и стать кинопродюсером. Он давно мечтает об этом, ведь «грязная работа» уже почти разрушила его брак и грозит разлукой с любимой дочерью. В Лос-Анджелесе Майлз знакомится с неудачливым продюсером третьесортных фильмов Риком Морвезером (Рэй Романо), который становится его партнером. Однако бывшие коллеги Майлза по криминальному бизнесу не хотят его отпускать. Сериал снят в лучших традициях гангстерских комедий: нелепые ситуации, стрельба и убийства, черный юмор и неожиданные повороты сюжета. Не обойдется и без эмпатии: главный герой загнан в угол, но старается не сдаваться ради семьи, будущего и своей мечты.

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