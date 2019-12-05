Актер Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал о том, что в будущем ждет телевизионный проект.

В октябре в ряде СМИ появилась информация, что съемки седьмого сезона оказались под угрозой из-за массового ухода актеров. При этом в 2017 году съемки данного сезона были приостановлены.

Добронравов отметил, что актерский состав не претерпит никаких сильных изменений. Артист подчеркнул, что название сериала не поменяется, а новый сезон следует ожидать уже в 2020 году, пишет «Газета.ру».

Впервые сериал вышел на экраны в 2008 году. Шестой сезон «Сватов» поклонники увидели в 2013 году. Проблемы со съемками следующего сезона возникли, так как актеру Федору Добронравову, исполнившему роль Ивана Будько, запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. По этой же причине сериал перестали показывать на украинском телевидении.

Летом 2019 года седьмой сезон сериала начали снимать с нуля. В конце сентября Добронравов сообщил, что готова уже половина нового сезона. Но вскоре актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя, заявил, что покидает проект. Он отметил, что устал от «издевательского сценария», выставляющего его «вечно побитой собакой», поскольку его персонаж представлен как «неудачник, глупый подкаблучник и алкаш».

Российский актер Анатолий Васильев ранее покинул проект по аналогичным причинам. В октябре «Сваты» также покинули актеры Анна Кошмал и Людмила Артемьева, которая собиралась переехать в Германию.

«Сваты» — комедийный сериал, рассказывающий о взаимоотношениях сватов: интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько.