«Спокойной ночи, малыши!» представит сериал по мотивам «Дяди Степы»

Детская программа «Спокойной ночи, малыши!» отметит 55-летие выпуском нового сериала по мотивам стихотворения «Дядя Степа». Об этом 5 декабря «РИА Новости» рассказал продюсер передачи Александр Митрошенков.

«Мы сделали версию, в которой герой будет не милиционером, а сотрудником МЧС. Вместе с детьми он будет приходить на помощь, спасать в разных ситуациях», — заявил продюсер шоу.

По его словам, презентация сериала намечена на весну 2020 года — после апреля. Митрошенков отметил, что такой сериал поможет понять современным детям, как правильно себя вести при ЧС и реагировать на опасность. Продюсер добавил, что программа в свое время дала старт многим известным сейчас мультфильмам. Речь идет о премьерных показах первых серий «Незнайки на Луне», «Смешариков» и «Маши и Медведя». Последний в конце ноября попал в пятерку самых популярных детских шоу в мире.

Программа «Спокойной ночи, малыши!» выходит в эфир с 1964 года. В этом сезоне она отмечает свое 55-летие. Праздничные мероприятия в честь 55-летия начались осенью и продолжатся до апреля 2020 года, пишет сайт kp.ru.