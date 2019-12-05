Лавров назвал безосновательными обвинения Германии в адрес России

Обвинения Германии в адрес России, связанные с убийством гражданина Грузии в Берлине, недопустимы и безосновательны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 5 декабря.

4 декабря газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники в правоохранительных органах говорится, что немецкие следователи уверены, что установили личность подозреваемого, который может быть связан с Москвой. В случае если будут найдены доказательства связи убийства гражданина Грузии с Россией, власти ФРГ могут ввести ограничительные меры против России.

В этот же день, 4 декабря, МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Также немецкое внешнеполитическое ведомство высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, а российский посол в ФРГ Сергей Нечаев вызван в МИД. В свою очередь, в российском дипведомстве пообещали принять ответные меры, а заявление немецкого министерства назвали безосновательным и недружественным. В Совете Федерации пообещали, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция Германии предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

25 августа издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

В расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel, опубликованном 30 августа, говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году он был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. Позднее «Интерфакс», ссылаясь на поступившее заявление Генпрокуратуры ФРГ, отметил, что в Берлине был убит гражданин Грузии и России Торнике К.

По данным того же The Insider, Вадима Соколова, арестованного за убийство в Берлине, на самом деле зовут Вадимом Красиковым. Издание отмечает, что в январе 2014-го он был объявлен в России в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Кроме этого, 4 декабря «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева, а также сотрудничал с иностранными наемниками Абу Хафсом, Хаттабом и Абу аль-Валидом.