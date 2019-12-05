Кошку в пакете выбросили неизвестные на свалку в Башкирии

В поселке Чишмы в Башкирии неизвестные выбросили в мусорку полиэтиленовый пакет с живой кошкой внутри. «Мяукающий мешок» обнаружили местные жители утром 5 декабря.

Внутри оказалось взрослое животное рыже-белого окраса. Теперь кошке ищут нового хозяина.

Как отмечает ИА «Башинформ», подобный случай — не первый в республике. Так, в октябре в лесу под Стерлитамаком прохожие нашли картофельный мешок с двумя живыми котятами внутри.

В мае сообщалось, что москвич убил свою кошку из-за сорвавшегося свидания. Он познакомился в интернете с девушкой. Он пригрозил убить свою кошку в случае, если девушка с ним не встретится. А потом выслал ей фото мертвого животного.