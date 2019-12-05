Прямой эфир

Новости на вепсском языке впервые вышли на телеканале в Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ГТРК «Карелия» впервые за 60-летнюю историю канала в эфир вышли новости на вепсском языке. Выпуск провела уроженка Мурманска, студентка Петрозаводского государственного университета Елизавета Макарова. Она стала первой телеведущей новостей на вепсском языке.

Как уточняет ИА «Би-порт», Макарова приехала учиться в Петрозаводск из Мурманска, где окончила гимназию № 7. Сейчас она студентка четвертого курса кафедры прибалтийско-финской филологии.

По словам ведущей, перед эфиром она сильно волновалась, потому что боялась допустить ошибку. Участие в проекте для нее большая языковая практика.

Язык вепсов входит в северную подветвь прибалтийско-финских языков финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Его ближайшие родственники — водский, ижорский, эстонский, финский и карельский языки. В основном на вепсском языке говорят в Карелии, а также в Ленинградской и Вологодской областях.

В конце октября сообщалось, что социолингвистические исследования и опрос показали снижение уровня владения якутским языком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин объявил 2022-й Годом народного искусства
Русско-удмуртский словарь выпустят до конца 2019 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019