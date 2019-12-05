Новости на вепсском языке впервые вышли на телеканале в Карелии

На ГТРК «Карелия» впервые за 60-летнюю историю канала в эфир вышли новости на вепсском языке. Выпуск провела уроженка Мурманска, студентка Петрозаводского государственного университета Елизавета Макарова. Она стала первой телеведущей новостей на вепсском языке.

Как уточняет ИА «Би-порт», Макарова приехала учиться в Петрозаводск из Мурманска, где окончила гимназию № 7. Сейчас она студентка четвертого курса кафедры прибалтийско-финской филологии.

По словам ведущей, перед эфиром она сильно волновалась, потому что боялась допустить ошибку. Участие в проекте для нее большая языковая практика.

Язык вепсов входит в северную подветвь прибалтийско-финских языков финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Его ближайшие родственники — водский, ижорский, эстонский, финский и карельский языки. В основном на вепсском языке говорят в Карелии, а также в Ленинградской и Вологодской областях.

В конце октября сообщалось, что социолингвистические исследования и опрос показали снижение уровня владения якутским языком.