Опрос показал количество верящих в Деда Мороза детей

Более 90% четырехлетних детей в России верят в Деда Мороза, тогда как среди 12-летних этот показатель находится на уровне 36%. Такие данные следуют из опроса сервиса по поиску работы Superjob, с которыми ознакомился ТАСС.

Родители четырехлетних детей в 93% случаях утверждали, что их дети верят в сказочного новогоднего персонажа. Вместе с детством уходит и вера в чудеса, поэтому к 12 годам детей, которые верят в Дедушку, остается около трети.

При этом около 16% россиян заявили, что никогда в Деда Мороза не верили. В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов, у которых есть дети от трех до 12 лет. Исследование проводилось в период с 22 по 25 ноября.

18 ноября Дед Мороз отметил день рождения. На праздник к нему приехали герои сказок со всей страны — Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал-Ири из Салехарда, Алеша Попович из Ярославской области, Кыш Бабай из Казани. В конце празднования были зажжены огни на елке в Великом Устюге, а после волшебник отправился в новогоднее путешествие по городам России и зарубежья, которое завершится 30 декабря.

В понедельник, 2 декабря, Дед Мороз из Великого Устюга в ходе пресс-конференции рассказал, что подарит президенту Владимиру Путину на Новый год.