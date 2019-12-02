Дед Мороз рассказал о подарке Путину на Новый год

Дед Мороз из Великого Устюга в ходе пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, рассказал, что подарит президенту Владимиру Путину на Новый год.

«Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Президент дела государевы вершит, ну а я — сказочные. Если мы будем помогать друг другу, то всё будет ладно и складно», — цитирует волшебника «РИА Новости».

По его словам, к настоящему моменту ему на почту уже пришло более 3,664 млн писем, «пишут все, от мала и до велика», а сами послания с каждым годом написаны все грамотнее. Дети просят разные вещи — «и роликовые коньки, и сотовые телефоны, и планшеты» — однако «писем простых и хороших» тоже много, утверждает Дед Мороз.

«Ребята просят просто здоровья родным и близким, и это здорово», — приводит его слова ТАСС.

Волшебник заверил, что старается отвечать на каждое послание, но если не успевает — просит «близких знакомых».

18 декабря Дед Мороз отметил день рождения. На праздник к нему приехали герои сказок со всей страны — Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал-Ири из Салехарда, Алеша Попович из Ярославской области, Кыш Бабай из Казани. В конце празднования были зажжены огни на елке в Великом Устюге, а после волшебник отправился в новогоднее путешествие по городам России и зарубежья, которое завершится 30 декабря.