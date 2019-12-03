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Парад Дедов Морозов и Снегурочек устроят в Ульяновске

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В Ульяновске начали подготовку к торжественному открытию центральной елки. Церемония включает проведение парадов Снегурочек и Дедов Морозов.

Как отметили в городском управлении культуры, принять участие в шествиях разрешат всем желающим, но не младше 14 лет. Можно заявить об участии самостоятельно либо выступить от какой-либо организации.

Пары, представляющие Деда Мороза и Снегурочку, должны иметь «снежный экипаж» — костюмированную группу поддержки, состоящую не более чем из пяти человек.

После окончания парадов жюри выберет команду в лучших костюмах, самую активную и самую веселую команды. Также запланирован вокальный конкурс между Дедами Морозами и Снегурочками, пишет 1ul.ru.

В середине ноября были определены самые популярные российские Деды Морозы. Первое место в списке занял Дед Мороз из Великого Устюга. На второй позиции — Кыш Бабай из татарского села Яна Кырлай.

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