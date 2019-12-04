При пожаре в колледже Одессы пропали 10 человек

Украинские спасатели пытаются разыскать 10 человек, пропавших без вести при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом 4 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госслужбу Украины по ЧС.

По словам директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимира Демчука, четверо разыскиваемых — студенты.

По данным СМИ, количество пострадавших возросло до 24 человек, десять из них являются несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в пожаре увеличилось до 21. Среди них было девять несовершеннолетних и пять спасателей. Один учащийся колледжа и один пожарный в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения и ожоги. Также сообщалось, что погибла одна из преподавательниц колледжа — женщина скончалась в больнице.

В 14:18 по местному времени (15:18 мск), пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. м.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса случился ранее в этот же день. Из учебного заведения эвакуировали 40 человек, в настоящее время работы по эвакуации завершены. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей.