Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах. Об этом сообщила газете «Думская» представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева в среду, 4 декабря.

Среди пострадавших — девять несовершеннолетних и пять спасателей. Один учащийся колледжа и один пожарный в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения и ожоги.

Ранее в среду сообщалось, что не менее 10 человек получили травмы в результате пожара. Также сообщалось, что погибла одна из преподавательниц колледжа. Женщина скончалась в больнице.

По данным госслужбы Украины по ЧС на 14:18 по местному времени (15:18 мск), пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. м.

На месте происшествия находится мэр Одессы Геннадий Труханов, который сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что пока не удается установить связь еще с четырьмя людьми, которые могли в момент пожара находиться в здании.

Заместитель председателя Одесской областной городской администрации заявил в эфире «112 Украины», что департамент образования областной администрации сейчас формирует списки тех, кто находился в здании. Это около 400 студентов.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 ноября. Из учебного заведения эвакуированы 40 человек. В настоящее время работы по эвакуации завершены. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей.