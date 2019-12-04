Украина заплатит НАТО €850 тыс. и получит комнату в штаб-квартире

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Украина осуществит добровольный взнос в НАТО в размере €850 тыс., что позволит стране получить помещение в штаб-квартире Североатлантического альянса. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook в среду, 4 декабря

«Украина осуществит добровольный взнос в НАТО (в размере. — «Известия») €850 тыс., что позволит ей (стране. — «Известия») получить помещение в штаб-квартире НАТО», — написал Гончаренко.

Других подробностей он не сообщил.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и Евросоюз как внешнеполитический курс. К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

В альянсе нет единой позиции по украинскому членству. В октябре 2019 года Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов Североатлантического альянса по Украине. В сентябре украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Европейской правде», что Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину в свои ряды, а стране нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась.

31 октября на заседании комиссии НАТО–Украина стороны обсудили ситуацию в Донбассе, президентские выборы, обмен заключенными с Москвой и осудили воссоединение Крыма с Россией. В альянсе пообещали оказывать Киеву поддержку.

В начале ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу «1+1» пообещал Украине членство в организации. В начале декабря генсек НАТО отметил, что Украина и Грузия, которая также хочет членство в организации, точно станут членами альянса, но когда это будет, неизвестно.