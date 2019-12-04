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В «Слуге народа» рассказали о перепутанном радой постановлении по НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Из-за технических несогласованностей во вторник на сайте Верховной рады опубликовали старый текст заявления по дальнейшему продвижению Украины в НАТО. Об этом в среду, 4 декабря, написал на своей странице в Facebook Егор Чернев, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса.

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«Из-за технических несогласованностей (аппарат Верховной рады не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте совета сейчас опубликован старый текст заявления. Новый появится только завтра», — написал депутат, прикрепив пункты из новой версии документа.

3 декабря Верховная рада приняла и опубликовала на своем сайте постановление № 2327, согласно которому Украина должна обратиться к НАТО с просьбой о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ). В версии, которую обнародовал Чернев, этот пункт отсутствует.

В обновленном варианте парламент Украины благодарит Североатлантический совет альянса за визит в страну в октябре 2019 и поддержку евроатлантических стремлений Украины.

В новом варианте рада призывает Парламентскую ассамблею НАТО рассмотреть на пленарной сессии в мае 2020 года вопрос обращения к главам государств и правительств стран – членов альянса по предоставлению Украине ПДЧ.

Кроме того, нардепы призвали парламенты стран – членов Североатлантического альянса попросить министров иностранных дел своих стран ускорить предоставление Украине Плана действий по членству.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс. К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

В альянсе нет единой позиции по украинскому членству. В октябре 2019 года Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов Североатлантического альянса по Украине. В сентябре украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Европейской правде», что Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину в свои ряды, а стране нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась.

31 октября на заседании комиссии НАТО–Украина стороны обсудили ситуацию в Донбассе, президентские выборы, обмен заключенными с Москвой и осудили воссоединение Крыма с Россией. В альянсе пообещали оказывать Киеву поддержку.

В начале ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу «1+1» пообещал Украине членство в организации. В начале декабря генсек НАТО отметил, что Украина и Грузия, которая также хочет членство в организации, точно станут членами альянса, но когда это будет, неизвестно.

С 3 по 4 декабря в Лондоне проходит саммит НАТО, в котором участвуют 29 стран – членов альянса, а также представители Северной Македонии, которую примут в организацию через несколько месяцев.

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