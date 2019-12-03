В прокуратуре подтвердили данные о шести пострадавших при взрыве газа под Белгородом

Шесть человек пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Пострадали в настоящее время шесть человек. Детей среди них нет. Прокуратурой организована проверка. На место выехал прокурор Яковлевского района», — рассказал собеседник агентства.

Также в прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, никто не погиб.

Глава МЧС Евгений Зиничев потребовал оперативно уточнить информацию о жильцах поврежденного при взрыве дома, отмечает ТАСС. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что спасатели приступили к разборам завалов. По данным МЧС, в доме проживали 23 человека, 18 из них эвакуированы.

Ранее в этот день источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной взрыва могла стать неисправность газового котла.

По данным, опубликованным на сайте управления МЧС по Белгородской области, в 20:05 в диспетчерскую поступило сообщение о хлопке бытового газа. Инцидент произошел в поселке Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме. Сообщается о частичном разрушении стены. Проведена эвакуация жителей. На месте обрушения работают 45 человек и 20 единиц техники.