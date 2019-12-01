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Хлопок газа произошел в жилом доме в Ярославле

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Порядка 350 человек эвакуированы из многоквартирного дома в Ярославле из-за хлопка газовоздушной смеси, сообщило 30 ноября агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в доме 41 на улице Панина. Пострадал один человек. По предварительным данным, разрушена несущая стена между квартирами.

Эвакуированных жителей планируют доставить в пункты временного размещения.

Как отмечает РЕН ТВ, пострадавших может быть больше. Пока госпитализирован 18-летний юноша с ожогами второй степени.

Местные жители пока находятся на улице.

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