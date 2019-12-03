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Щеглов с необычным окрасом обнаружили в Красноярском крае

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В национальном парке «Шушенский бор» Красноярского края заметили щеглов с необычным окрасом.

«У сфотографированных птиц имеется выраженная полоса на голове и шее, однако не черного, а более темного серого оттенка, щеки также окрашены в очень светлый оттенок серого, почти белый. В связи с этим в определении птиц возникли трудности», — отметили в руководстве парка. По мнению зоологов, на окрас птиц могло повлиять как скрещивание двух видов, так и осенняя линька, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее в Омской области на опоры ЛЭП установили специальное птицезащитное оборудование. На 462 опорах смонтировали в общей сложности около 1,5 тыс. комплектов, способных защитить пернатых от гибели.

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