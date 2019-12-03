Трамп отметил важность предстоящего саммита «нормандской четверки»

Предстоящая встреча «нормандской четверки» очень важна для Украины. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Предстоящие встречи России с Украиной (в «нормандском формате» — Ред.) очень важны. Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандской четверки» возможна, если это будет необходимо для защиты интересов Украины.

При этом прогнозировать исход возможной встречи двух президентов, а также лидеров «четверки» вице-премьер не стал, объяснив, что сделать это «очень сложно, потому что за столом сидят гроссмейстеры, а не аматоры». Сам факт того, что саммит состоится, Кулеба назвал «шагом к результату».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.