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Зюганов призвал Зеленского «быть государем»

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Фото: president.gov.ua
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что скептически относится к предстоящему саммиту «нормандской четверки», а также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «быть государем». Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «РИА Новости».

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«Что касается «нормандской четверки», Зеленский — хороший парень, но не орел. Ты должен определиться, что ты хочешь в политике <...> Надо быть государем, если ты взялся», — рассказал политик во время пресс-конференции.

Также Зюганов заявил о своем скептическом отношении к предстоящей встрече в «нормандском формате». По его мнению, саммит не даст серьезных результатов и «все уедут при своих».

Накануне 2 декабря парламентская фракция «Европейская солидарность» экс-главы Украины Петра Порошенко потребовала от Зеленского обсудить с Верховной радой позицию Киева перед саммитом «четверки».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

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