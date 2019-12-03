Восемь новых машин получили бригады скорой помощи в Пензе

Пензенские бригады скорой помощи получили восемь новых автомобилей. Торжественная церемония вручения ключей состоялась на территории станции скорой медицинской помощи во вторник, 3 декабря.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, пять машин являются реанимобилями класса С. Одну из них распределили в клиническую больницу им. Н.Н. Бурденко, еще одну закрепили за педиатрической бригадой анестезиологии-реанимации детской больницы им. Н.Ф. Филатова. Остальные три автомобиля имеют класс В, пишет ИА «Пенза-пресс».

Из областного бюджета на приобретение транспорта выделили 50 млн рублей. Закупка была обозначена в «дорожной карте», разработанной для совершенствования помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Оснащение медицинских учреждений транспортом проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ключи от новых машин представителям бригад вручил глава Пензенской области Иван Белозерцев. По его словам, до конца года в регион должны прибыть еще 20 автомобилей.

В конце сентября новые машины скорой медицинской помощи получили больницы Брянской области. В регион прибыли 15 автомобилей, а до конца года должны поступить еще 22 машины экстренных служб.