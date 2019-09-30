Прямой эфир

Больницы Брянской области получили 15 новых машин скорой помощи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянскую область прибыли 15 новых машин скорой помощи. Ключи от автомобилей передали заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков и губернатор области Александр Богомаз.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, за счет средств из федерального бюджета брянские больницы получили 21 машину весной 2019 года, а до конца года в область должны поступить еще 22 автомобиля экстренных служб.

Всего же за последние четыре года автопарк медицинских учреждений Брянской области пополнился 216 автомобилями и обновился почти на 80%. Регион получит машин скорой помощи больше, чем остальные в ЦФО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девять автомобилей скорой помощи получили медучреждения Брянской области
Брянская область направит 8,1 млрд рублей на нацпроект «Демография»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019