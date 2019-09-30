Больницы Брянской области получили 15 новых машин скорой помощи

В Брянскую область прибыли 15 новых машин скорой помощи. Ключи от автомобилей передали заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков и губернатор области Александр Богомаз.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, за счет средств из федерального бюджета брянские больницы получили 21 машину весной 2019 года, а до конца года в область должны поступить еще 22 автомобиля экстренных служб.

Всего же за последние четыре года автопарк медицинских учреждений Брянской области пополнился 216 автомобилями и обновился почти на 80%. Регион получит машин скорой помощи больше, чем остальные в ЦФО.