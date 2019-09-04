Брянская область направит 8,1 млрд рублей на нацпроект «Демография»

В Брянской области на реализацию нацпроекта «Демография» направят 8,1 млрд рублей. В ряде муниципалитетов региона прошли выездные совещания, в ходе которых замгубернатора Николай Щеглов обозначил стоящие перед главами районов задачи.

В ходе совещаний отметили, что руководители сельских поселений должны будут тесно взаимодействовать со структурными подразделениями муниципальных и государственных органов. Также было заявлено о необходимости четкой и слаженной работы в каждом муниципалитете, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Нацпроект «Демография» включает в себя региональные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Спорт – норма жизни».

Нацпроект будет реализован с 2019 по 2024 годы. Комплекс мер по повышению рождаемости и снижению смертности заложен в нацпроектах «Демография» и «Здравоохранение. Первый подразумевает финансовую поддержку семей с детьми и призван повысить коэффициент рождаемости (в среднем детей на одну женщину) с 1,62 до 1,7 к 2024 году.