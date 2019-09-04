Прямой эфир
Сюжет:

Брянская область направит 8,1 млрд рублей на нацпроект «Демография»

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области на реализацию нацпроекта «Демография» направят 8,1 млрд рублей. В ряде муниципалитетов региона прошли выездные совещания, в ходе которых замгубернатора Николай Щеглов обозначил стоящие перед главами районов задачи.

В ходе совещаний отметили, что руководители сельских поселений должны будут тесно взаимодействовать со структурными подразделениями муниципальных и государственных органов. Также было заявлено о необходимости четкой и слаженной работы в каждом муниципалитете, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Нацпроект «Демография» включает в себя региональные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Спорт – норма жизни».

Нацпроект будет реализован с 2019 по 2024 годы. Комплекс мер по повышению рождаемости и снижению смертности заложен в нацпроектах «Демография» и «Здравоохранение. Первый подразумевает финансовую поддержку семей с детьми и призван повысить коэффициент рождаемости (в среднем детей на одну женщину) с 1,62 до 1,7 к 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росстат предсказал число жителей России в 2020 году
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019