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В Сети появилось фото российского боевого робота «Уран-9»

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Фото: twitter.com
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Первая фотография, предположительно, российского многофункционального роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная в Сирии, появилась в интернете. Снимок на странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.

В какой именно провинции Сирийской Арабской Республики сделано фото, автор не уточнил, отмечает в понедельник, 2 декабря, «Федеральное агентство новостей».

Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» в январе принят на вооружение армии России. Установка весит более 10 т. Комплекс вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами «Шмель-М», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и комплексом «Атака» с противотанковыми ракетами.

«Ураны» предназначены для огневой поддержки, ведения разведки и уничтожения бронетехники противника.

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