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Кокляев выставил знаменитую кепку на интернет-аукционе

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Фото: Instagram/koklyaev_mikhail
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Пауэрлифтер Михаил Кокляев объявил проведение интернет-аукциона, лотом станет кепка, брошенная им в октябре в сторону бойца ММА Александра Емельяненко. Об этом спортсмен сообщил вечером в понедельник, 2 декабря, на своей странице в социальной сети Instagram.

Любой желающий может написать сумму, которую готов заплатить за выставленный на аукцион предмет. Победителя и реквизиты фонда Кокляев пообещал назвать во вторник.

По словам спортсмена, вырученные средства будут перечислены в фонд для лечения нуждающегося ребенка.

В начале октября боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. На записи видно, как мужчины разводят ссорящихся спортсменов по разным углам. Затем Кокляев кидает в Емельяненко кепку. Тот бросает головной убор обратно.

В ночь на субботу, 30 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве боец ММА Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева за 2,5 минуты в первом раунде боксерского поединка.

Ранее в понедельник Кокляев анонсировал новый поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Спортсмен уже приступил к тренировкам.

Для Емельяненко победа стала первой в профессиональном боксе. Кокляев, ранее не выступавший в единоборствах, является двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике и четырехкратным обладателем Кубка России.

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