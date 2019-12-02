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Кокляев анонсировал новый бой с Емельяненко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пауэрлифтер Михаил Кокляев анонсировал новый поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Видео тренировки Кокляева появилось в распоряжении «Известий».

«Прошло всего лишь два дня после нашего боя, а я опять готовлюсь к бою с Александром Емельяненко. Саня, готовься, не расслабляйся», — заявил Кокляев.

Когда состоится новая встреча, пока неизвестно.

Боксерский поединок между спортсменами состоялся в ночь на субботу, 30 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко нокаутировал Кокляева за 2,5 минуты в первом раунде.

Для Емельяненко эта победа стала первой в профессиональном боксе. Кокляев, ранее не выступавший в единоборствах, является двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике и четырехкратным обладателем Кубка России.

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