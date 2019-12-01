Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя перчатки

Пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал 1 декабря на своей странице в Instagram видео, в котором попросил вернуть пропавшие у него после боя боксерские перчатки в обмен на майку с логотипом телеканала РЕН ТВ и новые перчатки.

«Друзья... Кто взял мои боксерские перчатки после боя, пожалуйста, отзовитесь. Верните их», — сказал боец.

«Меняем подержанные на новые плюс майка с логотипом РЕН ТВ», — сказал гендиректор МИЦ «Ивзестия» Владимир Тюлин, который ехал за рулем автомобиля с Кокляевым и на которого пауэрлифтер перевел видеокамеру.

30 ноября Кокляев поблагодарил тех, кто болел за него во время состязания с бойцом ММА Александром Емельяненко. «Всё нормально, всё хорошо. Работаем дальше! Просто работаем», — сказал спортсмен.

Бой Кокляева с Емельяненко прошел в ночь на 30 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Трансляцию вел телеканал РЕН ТВ. Противостояние завершилось в первом раунде — боец ММА нокаутировал противника.

Пояс Емельяненко вручил школьник из Иркутска Вячеслав Дорошенко, который 23 ноября спас ребенка от педофила. Боец ММА лично пригласил мальчика на бой. Дорошенко признался, что не удивлен победе Емельяненко.

После проигравший предложил провести реванш по правилам смешанных единоборств. Во время встречи с фанатами после поединка Емельяненко выразил уверенность, что соперник не сможет ему противостоять в вероятном реванше.