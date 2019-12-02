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Бой Емельяненко и Кокляева запомнится несколькими рекордами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боксерский турнир и главный бой года — между легендой ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, прошедший 29 ноября, вызвал сильнейший зрительский ажиотаж.

Шоу в Москве собрало аншлаг — на «ВТБ Арену» пришло около 10 тыс. человек. Это первое в стране спортивное событие такого масштаба, организованное непрофильным федеральным телеканалом: событие целиком и полностью спродюсировано РЕН ТВ.

По данным Mediascope (есть в распоряжении «Известий») трансляцию трех основных поединков на РЕН ТВ посмотрели 19,2% зрителей в возрасте 25–54 лет — это исторический максимум для канала. Среди мужчин того же возраста доля достигла 28,8%, что также рекордный для канала показатель.

Масштабное спортивное шоу, которое транслировалось в прямом эфире, помогло РЕН ТВ за пятницу, 29 ноября, собрать среднюю долю 10,2% и стать самым популярным каналом в стране.

Бой Емельяненко и Кокляева вызвал ажиотаж и в сети. На сайте ren.tv трансляция набрала 2 млн просмотров, в YoutTube событие занимало первые четыре места в трендах сервиса, а в «Яндексе» сообщения о турнире держались на первых строчках главных новостей. Короткий ролик с нокаутом Кокляева от Емельяненко на сайте iz.ru получил 2 млн просмотров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удар для миллионов: какими рекордами запомнится бой Емельяненко и Кокляева

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