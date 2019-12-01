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Легенда бокса Рой Джонс оценил значение боя Емельяненко–Кокляев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Легендарный боксер Рой Джонс-младший назвал серьезной историей проведение поединков между спортсменами разных видов. Так он прокомментировал поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, который состоялся по правилам бокса.

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При этом американец с российским паспортом усомнился в том, что в подобных сражениях стоит участвовать пауэрлифтерам без боевого опыта.

«Это уже стало серьезной историей (когда дерутся ребята из разных видов спорта. — Ред.). Посмотрим, как будет дальше, но хочется все-таки видеть бойцов, дерущихся с другими бойцами. А пауэрлифтер — это не боец, это пауэрлифтер. Еще и первый бой проводил. Это немного не то», — сказал боксер в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Бой между Емельяненко и Кокляевым состоялся в ночь на субботу, 30 ноября, в Москве. Поединок закончился победой Емельяненко-младшего нокаутом в первом раунде.

50-летний Рой Джонс-младший — серебряный призер Олимпиады-1988, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории. Американец становился чемпионом мира по версиям разных боксерских организаций с начала 1990-х до конца 2010-х. Спортсмена признавали «боксером десятилетия» в 1990-х, он несколько раз возглавлял рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Помимо спорта известен своими музыкальными увлечениями (исполняет рэп) и актерской карьерой (в том числе по ролям в фильмах «Матрица. Перезагрузка» и «Универсальный солдат 4»).

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