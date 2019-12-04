Тариф и море: рыболовы из ДФО попросили снизить цену на электроэнергию

Союз рыболовецких колхозов обратился к Совету Федерации с просьбой снизить тарифы на электроэнергию для бизнеса. В письме (есть в распоряжении «Известий») сказано, что для хабаровских рыболовов 1 кВт/ч стоит 33 рубля, а в соседнем Приморском крае — 7 рублей. Сенаторы планируют обсудить расширение механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Совершенствование этого механизма запланировано на 2020 год, подтвердили в Минвостокразвития.

Страна одна, а цены разные

Цена на электроэнергию для бизнеса в дальневосточных субъектах существенно различаются. На это указал Союз рыболовецких колхозов России в обращении к первому зампреду комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергею Митину (письмо есть в распоряжении «Известий»).

«Стоимость экономически обоснованного тарифа на электроэнергию, поставляемую ООО «Охотскэнерго» предприятиям в первом полугодии 2019 года составляет 33,08 рубля/кВт/ч, в то время как для населения применяется льготный тариф 3,10 рубля/кВт/ч. Если же сравнивать указанный тариф на электроэнергию с льготным тарифом для судоремонтных предприятий соседнего Приморского края, которым пользуются все предприятия отрасли, то он не превышает 7,00 рублей/кВт/ч», — говорится в документе.

В северных районах Хабаровского края энерготариф для юридических лиц превышать 50 рублей за 1 кВт/ч. Так, в поселке Аян и селе Нелькан он составляет 55 рублей.

«Не совсем понятно, почему в соседней Якутии в селе Белькачи население за свет платит 4,20 рубля, а предприниматели примерно на рубль дороже — 5,63. Страна одна, а цены так разнятся», — отмечается в обращении.

Проблема с тарифами в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) прорабатывается на разных уровнях, но быстрого решения найти не получится. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказала автор письма в Совфед, председатель правления хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Решение вопроса в Хабаровском крае осложняется дефицитом регионального бюджета. Развитие ветро- и гидроэнергетики могло бы улучшить ситуацию с тарифами, но это достаточно сложный процесс, отметила Ольга Булкова.

— Нам предлагали, например, купить плавучие и ветряные станции. Но это очень дорого и пока не представляется возможным, — пояснила она.

Хабаровский край и другие субъекты ДФО ожидают решения вопроса от федеральных властей.

— Нас не оставляют одних в беде и думают, как нам помочь. Я полагаю, что на федеральном уровне все-таки будет какое-то решение. В Москве это вопрос курирует Росрыбколхозсоюз. Планируются встречи в Госдуме, — сообщила Ольга Булкова.

Ахиллесова пята ДФО

Предприятия рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке находятся в неравных конкурентных условиях, потому что из 11 субъектов ДФО только пять (Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область) входят в программу по выравниванию тарифов до среднероссийского уровня. Об этом «Известиям» заявила сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова.

— В связи с высокой стоимостью энерготарифа производство становится намного дороже. Предприятия рыболовецкой сферы являются по большому счету градообразующими, поэтому их необходимо сохранять и загружать заказами. Если бы программа действовала во всех субъектах ДФО, она стала бы большим подспорьем и в разы снизила себестоимость продукции любых предприятий, — отметила она.

В Совфеде уже проходила рабочая группа, на которой поднимался вопрос о тарифах, однако необходимо отдельное совещание, посвященное именно этой теме, считает сенатор.

— Вопрос энерготарифов нельзя смешивать с другими. Мы сейчас рассматриваем все предложения и инициативы субъектов, которые не вошли в программу. Есть обращения от предприятий, испытывающих трудности в связи с высоким тарифом. Это комплексная проблема. Сейчас нам нужно объединить тех, кого касается этот вопрос, и выступить с законодательной инициативой, — заявила парламентарий.

Пока неизвестно, когда пройдет заседание по теме тарифов, однако продолжение дискуссии планируется в первом полугодии 2020-го, сообщила Елена Грешнякова.

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО заработал в 2017 году и был рассчитан на три года. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщал, что проект будет продлен до 2028 года.

На первом этапе в него вошли дальневосточные регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышал среднероссийский — на тот момент 3 рубля 71 копейка. Расчеты в каждом из регионов проводила ФАС. Самое существенное снижение произошло на Чукотке — более 70%, и в Якутии — 51%. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизился более чем на 38%, на Сахалине — на 35,5%.

Ждем перемен

Однако, как отмечают в Минвостокразвития, в Хабаровском крае тарифы и так ниже среднероссийских, не считая северных районов. Также, чтобы снизить цены в отдельных изолированных энергоузлах, субъектам предоставили возможность выделять субсидии из региональных бюджетов.

— Учитывая дефицитность региональных бюджетов, Минвостокразвития направило в Минэнерго позицию о необходимости включения в механизм выравнивания тарифов до среднероссийского уровня всех энергорайонов, работающих изолированно от Единой энергетической системы (ЕЭС) России и Объединенной энергетической системы (ОЭС) Востока, — заявили в пресс-службе ведомства.

ОЭС Востока входит в состав ЕЭС, но работает изолированно и включает в себя Амурскую, Приморскую, Хабаровскую и Якутскую энергосистемы. На территории Хабаровского края изолированно от ОЭС Востока работает Николаевский энергорайон, находящийся в северной части субъекта.

В соответствии с поручением Владимира Путина, в следующем году будут подготовлены изменения в механизм выравнивания тарифов и выработаны критерии потребителей, на которых он будет распространяться. Кроме того, в 2020-м проработают вопрос о включении в программу потребителей во всех энергорайонах, работающих изолированно от ЕЭС России и ОЭС Востока​, сообщили в Минвостокразвития.

В Минэнерго сообщили, что не курируют это направление.

— Тарифная политика — зона ответственности наших коллег из Федеральной антимонопольной службы (ФАС), — отметили в пресс-службе ведомства.

В ФАС не смогли оперативно предоставить комментарий в ответ на запрос «Известий». «Россети» отказались комментировать тему тарифов, сообщив, что не работают в этом районе.

Президент объявил Дальний Восток главным государственным приоритетом на весь XXI век. Для развития региона были приняты решения о предоставлении гражданам бесплатной земли, снижении энерготарифов, поддержке бизнеса и запуске инвестиционных проектов.