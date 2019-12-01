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Жители США потратили рекордные $7,4 млрд в «черную пятницу»

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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard via www.imago-imag/www.imago-images.de
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Американцы установили новый рекорд, потратив $7,4 млрд на онлайн-шопинг в «черную пятницу», сообщает 1 декабря «Газета.ру».

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Уточняется, что в 2019 году жители США потратили на $1 млрд больше по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018 году в «черную пятницу» кошельки американцев похудели на $6,22 млрд, из них $2 млрд были потрачены на покупки через смартфон. В этом году с помощью гаджетов приобретено товаров и услуг на $2,9 млрд.

По информации издания, абсолютный рекорд по расходам в США был поставлен в прошлогодний «Киберпонедельник», когда в интернет-магазинах было куплено товаров на $7,9 млрд. Кроме того, аналитики предсказывают, что данный рекорд также будет побит в грядущем торговом событии и составит около $9,4 млрд.

29 ноября операторы фискальных данных сообщили, что за полдня массовых распродаж «черной пятницы» траты россиян выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.

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