На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

В настоящее время существует стопроцентный риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, если в ближайшее время Киев не заключит новый договор с «Газпромом», то с 1 января 2020 года транзит прекратится. При этом Оржель отметил, что в случае заключения соглашения цены для украинцев на газ упадут до исторического минимума.

«Если мы подпишем с «Газпромом» договор, то принимая во внимание наши запасы газа и запасы, которые есть в европейских хранилищах, мы можем стать свидетелями исторического минимума (цены на газ. — Ред.) уже этой зимой», — цитирует его Liga.net.

Ранее 25 ноября Оржель назвал подписание соглашения с российской стороной приоритетом для Украины. В то же время глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» заключить договор по европейским правилам и сообщил, что в случае отсутствия соглашения Украина может начать отбор российского газа в свои хранилища.

14 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о риске прекращения транзита газа через украинскую территорию. Причиной он назвал подход «Нафтогаза», который подал новый иск к «Газпрому» и пошел на обострение ситуации вместо урегулирования противоречий.

Действующий контракт на транзит газа из РФ в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года. Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, однако договоренностей пока достигнуть не удалось.