Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса

Президент США Дональд Трамп наградил пса Конана, участвовавшего в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщил 25 ноября телеканал CBS.

Американский лидер, которого сопровождали вице-президент Майк Пенс и первая леди Меланья Трамп, представил Конана журналистам в Розовом саду Белого дома.

«Конан проделал фантастическую работу. И для нас большая честь принимать Конана (в Белом доме. — Ред.)», — сказал президент журналистам, добавив, что пес награжден грамотой и медалью.

Об уничтожении аль-Багдади стало известно 27 октября. В операции приняла участие бельгийская овчарка Конан. По словам Трампа, пес преследовал террориста по тоннелю до тех пор, пока тот не взорвал пояс смертника. Конан получил ранение, однако уже полностью восстановился и вернулся на службу.

31 октября Трамп заявил о своем намерении представить «героического» пса к награде, опубликовав коллаж, на котором он надевает на шею собаки медаль.