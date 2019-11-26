Прямой эфир

Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса

0
Фото: REUTERS/Tom Brenner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп наградил пса Конана, участвовавшего в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщил 25 ноября телеканал CBS.

Американский лидер, которого сопровождали вице-президент Майк Пенс и первая леди Меланья Трамп, представил Конана журналистам в Розовом саду Белого дома.

«Конан проделал фантастическую работу. И для нас большая честь принимать Конана (в Белом доме. — Ред.)», — сказал президент журналистам, добавив, что пес награжден грамотой и медалью.

Об уничтожении аль-Багдади стало известно 27 октября. В операции приняла участие бельгийская овчарка Конан. По словам Трампа, пес преследовал террориста по тоннелю до тех пор, пока тот не взорвал пояс смертника. Конан получил ранение, однако уже полностью восстановился и вернулся на службу.

31 октября Трамп заявил о своем намерении представить «героического» пса к награде, опубликовав коллаж, на котором он надевает на шею собаки медаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп сравнил себя с участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собакой
Ликвидация аль-Багдади подняла цены на бельгийских овчарок в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019