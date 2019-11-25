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Большую часть жидкостей-незамерзаек в Москве признали опасной

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Около 60% проверенных Роспотребнадзором жидкостей-незамерзаек в Москве не отвечают санэпиднормам. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило ведомство на своем сайте.

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«За 2017–2018 годы и истекший период 2019 года проведено более 1530 проверок, в том числе в отношении 1491 объекта торговли и 39 производителей (фантомы) стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 375 проб (2097 литров) незамерзайки 60% не соответствовало нормам.

Содержание метанола в отобранных образцах было превышено от 10 до 850 раз. По результатам проверок было снято с реализации более 72 тыс. литров опасной стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости.

Кроме того, по результатам проверок ни одного производителя по адресам, указанным на маркировке стеклоомывающей жидкости и в сопроводительной документации, установлено не было.

1 ноября сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора призвали автомобилистов не приобретать стеклоомывающую жидкость на обочинах автомагистралей и других несанкционированных местах торговли.

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