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Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) открыла с 25 ноября по 1 декабря 2019 года горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Фонда социально-культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Акция направлена на информирование населения об этом заболевании и профилактику ВИЧ-инфекции.

«Консультирование граждан будет осуществляться с 25 ноября по 1 декабря специалистами — эпидемиологами Роспотребнадзора по телефону единого консультационного центра в круглосуточном режиме, по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), без выходных дней, на русском и английском языках», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

С 1 по 3 декабря любой человек сможет бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус, сообщает НСН. В акции участвуют более 140 расположенных в Москве и Московской области медицинских офисов Центра молекулярной диагностики (CMD).

Также анализы можно сдать в 58 центрах в других регионах страны. Телефоны местных горячих линий и адреса консультационных центров опубликованы на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, уточняет «Москва 24».

7 ноября пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что российские тест-системы могут выявить и определить любой тип ВИЧ, в том числе недавно подтвержденный субтип.

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