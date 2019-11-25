Врачи предупредили МВД Британии о возможной смерти Ассанжа в тюрьме

Группа медиков направила открытое письмо на имя министра внутренних дел Великобритании Прити Патела, в котором предупредили его о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь. Об этом 25 ноября сообщил телеканал Sky News.

«По нашему мнению, господин Ассанж требует срочной экспертизы как своего физического, так и психологического состояния здоровья», — говорится в письме, распространенном WikiLeaks.

Медики требуют, чтобы Ассанжа перевели в университетскую больницу, где он будет находиться под присмотром врачей. У них есть серьезные опасения, что здоровье Ассанжа не позволит ему предстать перед судом в феврале 2020 года. По мнению врачей, если не оказать Ассанжу своевременную медицинскую помощь, он может умереть в тюрьме.

28 сентября адвокат Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что основатель WikiLeaks по-прежнему находится в условиях полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. 30 сентября отец Ассанжа Джон Шиптон рассказал о том, что его сын сильно потерял вес и подвергается «всевозможным мучениям» в британской тюрьме «Белмарш».

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне минюст США направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.