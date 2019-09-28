Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Ассанжа из-за полной изоляции

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по-прежнему находится в условиях полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил его адвокат Карлос Поведа.

По словам защитника, Ассанж проводит в изоляции 23 часа в сутки, и для общения ему выделяется всего один час, передает «РИА Новости».

Поведа добавил, что основатель WikiLeaks похудел, и практически полная изоляция негативно влияет на его здоровье.

22 сентября сообщалось, что Ассанжу ужесточили условия содержания в британской тюрьме. Журналист находится в практически полной изоляции: ему запретили вступать в переписку, а принимать гостей он может только дважды в месяц.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне минюст США направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.