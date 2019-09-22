Ассанжу ужесточили условия содержания в тюрьме

Условия содержания основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме ужесточены. Об этом сообщает The Grayzone со ссылкой на главного редактора сайта Кристинна Храфнссона.

Отмечается, что Ассанж находится в практически полной изоляции: ему запретили вступать в переписку, а принимать гостей он может только дважды в месяц.

По мнению Храфнссона, такие условия содержания хуже, чем у террористов, и доказывают предвзятое отношение британских властей к основателю портала.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля эквадорское посольство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму на 50 недель за нарушение условий освобождения под залог.

В июне американский минюст направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года. В британском МИДе в июне заявляли, что не намерены мешать передаче Ассанжа Соединенным Штатам.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.