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Суд оставил Ассанжа в тюрьме на время рассмотрения дела о его экстрадиции

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Фото: Global Look Press/Rob Pinney/ZUMAPRESS
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет находиться в тюрьме в течение всего периода рассмотрения дела о его экстрадиции в США. Соответствующее решение принял магистратский суд лондонского района Вестминстер 13 сентября.

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Как пишет «РИА Новости», окружной судья Ванесса Барайтсер посчитала, что Ассанж по истечении срока заключения может скрыться, поэтому постановила оставить его в заключении. Защита Ассанжа не подавала прошений об освобождении под залог.

С 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля эквадорское посольство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму на 50 недель за нарушение условий освобождения под залог.

В июне американский минюст направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года. В британском МИДе в июне заявляли, что не намерены мешать передаче Ассанжа Соединенным Штатам.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

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