Суд оставил Ассанжа в тюрьме на время рассмотрения дела о его экстрадиции

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет находиться в тюрьме в течение всего периода рассмотрения дела о его экстрадиции в США. Соответствующее решение принял магистратский суд лондонского района Вестминстер 13 сентября.

Как пишет «РИА Новости», окружной судья Ванесса Барайтсер посчитала, что Ассанж по истечении срока заключения может скрыться, поэтому постановила оставить его в заключении. Защита Ассанжа не подавала прошений об освобождении под залог.

С 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля эквадорское посольство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму на 50 недель за нарушение условий освобождения под залог.

В июне американский минюст направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года. В британском МИДе в июне заявляли, что не намерены мешать передаче Ассанжа Соединенным Штатам.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.