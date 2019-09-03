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Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

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Фото: TASS/Zuma
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Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd музыкант и автор текстов Роджер Уотерс устроил небольшой концерт в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у британского МВД в центре Лондона. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило «РИА Новости».

Добрая экстрадиция: для Ассанжа выдача в Швецию лучше американского суда
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Таким образом Уотерс привлек внимание общественности к возможной экстрадиции Ассанжа.

«Это грустно. Ассанж заперт в камере 24 часа... Сопротивляться нужно, чтобы предотвратить экстрадицию», — заявил артист.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Также он опасался депортации в США.

11 апреля эквадорское посольство выдало его британским властям. 10 июня стало известно, что американский минюст направил Великобритании официальный запрос об экстрадиции журналиста.

Соединенные Штаты предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что Ассанжа могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

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