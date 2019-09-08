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Посольство РФ в Нидерландах не получало запрос об экстрадиции Цемаха

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Фото: Global Look Press/Dai Tianfang/ZUMAPRESS
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Российское посольство в Нидерландах не получало от властей страны обращений по поводу выдачи офицера самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, который проходит в качестве свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», — заявил представитель дипмиссии.

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Ранее местные СМИ сообщили, что генпрокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, который накануне прибыл в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что голландские следователи допросили Цемаха перед тем, как он был передан России. 8 сентября бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во время допроса офицер ДНР отказался от сделки со следствием.

Сотрудники СБУ похитили Цемаха из его собственной квартиры в конце июня, он был арестован в начале июля этого года по подозрению в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации»).

Лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Расследованием трагедии занимается совместная следственная группа под руководством Нидерландов. Она обвиняет Россию в появлении на Украине ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит самолет. При этом доказательства о непричастности Москвы игнорируются, а российская сторона не допускается к расследованию.

Москва неоднократно отмечала, что расследование ССГ сомнительно, противоречиво, а доказательства голословны.

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