Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17

Офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского Boeing MH17, отказался от сделки со следствием. Об этом в воскресенье, 8 сентября, написал на своей странице в Facebook бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — отметил он, добавив, что Нидерланды смогут судить его заочно.

Ранее 8 сентября Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать им Владимира Цемаха.

Сотрудники СБУ похитили Цемаха из его собственной квартиры в конце июня, он был арестован в начале июля этого года по подозрению в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации»), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Лайнер «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Расследованием занимается совместная следственная группа под руководством Нидерландов, которая обвиняет Россию в появлении на Украине ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит самолет. При этом доказательства о непричастности Москвы игнорируются, а российская сторона не допускается к расследованию.

Москва неоднократно отмечала, что расследование ССГ сомнительно, противоречиво, а доказательства голословны.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что нет достаточных оснований для обвинения России в причастности к делу о крушении Boeing MН17. Он также предложил создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для справедливого расследования крушения Boeing MH17.