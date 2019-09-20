Прямой эфир

Друг Ассанжа рассказал о его содержании в тюрьме

0
Фото: TASS/PA Wire/PA Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австралийский журналист и сценарист Джон Пилджер, который является хорошим другом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, рассказал о своем недавнем визите в тюрьму Белмарш, где содержится его товарищ.

По его словам, Ассанжа лишили основных человеческих прав и тем более общения с другими людьми.

«Он заперт в одиночной камере более 21 часа в сутки, и он сказал мне: «Я вижу людей, идущих за пределами моей камеры, и хочу поговорить с ними, но не могу», — рассказал Пилджер.

Журналист подметил, что в тюрьме против узника ведут политику «мелкого официального издевательства». К примеру, Ассанжу разрешают посетить спортзал в шесть часов утра, однако за несколько минут до этого отменяют свое разрешение.

Ему также недоступна библиотека и какая-либо возможность по подготовке к защите по делу об экстрадиции в США.

Наибольшие опасения высказал сводный брат Ассанжа — Гэбриэл Барбер-Шиптон, который признался, что боится «никогда не увидеть» своего брата снова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пытка одиночеством: что происходит с Джулианом Ассанжем в тюрьме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд оставил Ассанжа в тюрьме на время рассмотрения дела о его экстрадиции
Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019