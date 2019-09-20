Друг Ассанжа рассказал о его содержании в тюрьме

Австралийский журналист и сценарист Джон Пилджер, который является хорошим другом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, рассказал о своем недавнем визите в тюрьму Белмарш, где содержится его товарищ.

По его словам, Ассанжа лишили основных человеческих прав и тем более общения с другими людьми.

«Он заперт в одиночной камере более 21 часа в сутки, и он сказал мне: «Я вижу людей, идущих за пределами моей камеры, и хочу поговорить с ними, но не могу», — рассказал Пилджер.

Журналист подметил, что в тюрьме против узника ведут политику «мелкого официального издевательства». К примеру, Ассанжу разрешают посетить спортзал в шесть часов утра, однако за несколько минут до этого отменяют свое разрешение.

Ему также недоступна библиотека и какая-либо возможность по подготовке к защите по делу об экстрадиции в США.

Наибольшие опасения высказал сводный брат Ассанжа — Гэбриэл Барбер-Шиптон, который признался, что боится «никогда не увидеть» своего брата снова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пытка одиночеством: что происходит с Джулианом Ассанжем в тюрьме