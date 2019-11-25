Родителям спасавшего детей из пожара под Хабаровском мальчика вручили орден Мужества

Родителям Алексея Мартыненко, спасавшего детей при пожаре в лагере «Холдоми» в июле 2019 года и впоследствии скончавшегося в больнице от полученных ожогов, вручили орден Мужества. Об этом 25 ноября сообщили на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

«Награду родителям юного героя по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других», — говорится в сообщении.

О представлении Мартыненко к государственной награде посмертно стало известно 13 августа.

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей. Сгорели 20 из 26 палаток.

После трагедии начался ряд проверок. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровью потребителей» и «Халатность». В тот же день директор лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов и глава организации, которой лагерь принадлежит, Виталий Бурлаков были задержаны.

8 октября замглавы МЧС Игорь Кобзев заявил о том, что причиной трагедии стал аварийный режим работы электросетей. 18 октября Хабаровский краевой суд принял решение продлить арест директора лагеря «Холдоми» до 22 декабря.