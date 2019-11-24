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На МЦД в часы пик пустят дополнительные поезда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Руководство Московских центральных диаметров (МЦД) пустит по недавно запущенным линиям дополнительные составы в часы пик для сокращения интервалов между ними. Об этом говорится в записи на странице МЦД в Twitter.

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«Наши коллеги из РЖД и ЦППК в срочном порядке работают над увеличением количества поездов в часы пик», — говорится в записи. Руководство МЦД отмечает, что внимательно следит за отзывами пользователей нового типа столичного транспорта и стараются сделать поездки пассажиров удобнее.

Ранее 24 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над техническими проблемами МЦД, а также отметил, что в процессе их эксплуатации проблемы будут возникать в любом случае.

Первые два диаметра — МЦД-1 (соединяет Одинцово и Лобню) и МЦД-2 (соединяет Нахабино и Подольск) — были запущены 21 ноября. В первый день работы поезда перевезли более 500 тыс. пассажиров.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцевская организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

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