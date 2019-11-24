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Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над возникающими «техническими огрешностями» в работе Московских центральных диаметров. При этом он отметил, что небольшие проблемы все равно будут возникать в ходе эксплуатации столь масштабных проектов.

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«Над ними (техническими огрешностями. — Ред.) надо спокойно работать, последовательно и максимально, в короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать», — сказал столичный градоначальник в воскресенье, 24 ноября, в интервью в программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что после запуска Московского центрального кольца (МЦК) еще долго совершенствовали его работу, подобное предстоит и на МЦД, уточняет ТАСС.

Первые два диаметра — МЦД-1 (соединяет Одинцово и Лобню) и МЦД-2 (соединяет Нахабино и Подольск) — были запущены 21 ноября. В первый день работы поезда перевезли более 500 тыс. пассажиров.

В открытии МЦД принимал участие президент России Владимир Путин. Также глава государства стал одним из первых пассажиров, проехавших по диаметру.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцевская организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

22 ноября эксперт заявил о важности запуска МЦД для жителей Москвы. Система позволит разгрузить линии Московского метрополитена и поможет в построении удобных маршрутов для пассажиров.

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