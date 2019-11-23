Эксперт высказался об уверенности в успехе МЦД

Руководитель центра компетенций ассоциации «Цифровая эра транспорта» Александр Сыромятников выразил уверенность, что в будущем пассажиры оценят удобство Московских центральных диаметров (МЦД).

По его словам, московские диаметры — сложный проект 1970-х годов, который удалось реализовать за два года. Система объединяет зоны с огромной площадью с разными тарифами и способами оплаты, и это необходимо учитывать при оценке сообщений о сбоях программы.

«Если посмотреть, как, например, происходило открытие всеми любимого Диснейленда, то также было много накладок. Но теперь о них никто и не вспоминает. При этом все хотят туда попасть. Уверен, также будет и с МЦД. Пассажиры оценят его удобства и выгоду от внедрения новых тарифов», — заявил Сыромятников.

Он добавил, что когда система давала сбой, то пассажиров пускали бесплатно.

Первые два диаметра — МЦД-1 (соединяет Одинцово и Лобню) и МЦД-2 (соединяет Нахабино и Подольск) — были запущены 21 ноября. В первый день работы поезда перевезли более 500 тыс. пассажиров.

В открытии МЦД принимал участие президент России Владимир Путин. Также глава государства стал одним из первых пассажиров, проехавших по диаметру.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцевская организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

22 ноября эксперт заявил о важности запуска МЦД для жителей Москвы. Система позволит разгрузить линии Московского метрополитена и поможет в построении удобных маршрутов для пассажиров.